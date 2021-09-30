"Барселона" не станет увольнять Кумана

Теги барселонарональд куман

"Барселона" не станет увольнять КуманаФото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны Рональд Куман продолжит работу с каталонским клубом.

Как сообщает издание Sport. голландский специалист остается на своем посту как минимум до матча с мадридским "Атлетико".

По информации истоника, "Барселона" не хочет принимать поспешные решения, и президент клуба Жоан Лапорта продолжит вселять уверенность в Кумана

Отмечается, что Лапорта надеется, что команда станет лучше, и идея состоит в том, чтобы идти игра за игрой

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