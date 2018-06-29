"Барселона" не сумела договориться по трансферу одного из лидеров "Челси"

"Барселона" проявляла интерес к бразильскому полузащитнику "Челси" Виллиану, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, каталонский клуб пытался приобрести футболиста за 56 миллионов евро, но получил отказ, так как "Челси" не собирается расставаться с одним из лидеров. Также бразильцем интересуется "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 29-летний Виллиан провел за "Челси" 55 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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