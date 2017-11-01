"Барселона" не сумела забить гол в матче группового этапа ЛЧ впервые с 2012 года

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"Барселона" не сумела забить гол в матче группового этапа ЛЧ впервые с 2012 года

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Олимпиакосом" (0:0).

Этот матч стал для каталонского клуба первым с декабря 2012 года, в котором они не сумели забить ни одного гола в поединке группового этапа.

Тогда "Барселона" дома сыграла вничью с "Бенфикой" (0:0).

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