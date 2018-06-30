"Барселона" не теряет надежд подписать лидера "Челси"

"Барселона" все еще заинтересована в услугах полузащитника "Челси" Виллиана.

Лондонский клуб отказался продавать игрока за 56 миллионов евро, но "Барса" сохраняет интерес к игроку.

Ожидается, что на трансфер повлияют соотечественники Виллиана Коутинью и Паулинью.

29-летний бразилец в прошлом сезоне провел 55 матчей за "Челси", в которых забил 13 мячей при 12 голевых передачах.

Читайте: "Сассуоло" подписал форварда "Интера" | http://soccernews.ru