"Барселона" не утратила интерес к Ди Марии

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"Барселона" не утратила интерес к Ди МарииКаталонская "Барселона" все еще не утратила интерес к вингеру французского ПСЖ Анхелю Ди Марии, информирует le10sport.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" продолжают держать 29-летнего аргентинца в поле своего зрения. Однако к вопросу его возможного приобретения каталонский гранд планирует вернуться не раньше лета следующего года.

Напомним, зимой "Барселона" не будет приобретать игрока в центр обороны. | soccernews.ru

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