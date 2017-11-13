"Барселона" не утратила интерес к Ди Марии

Каталонская "Барселона" все еще не утратила интерес к вингеру французского ПСЖ Анхелю Ди Марии, информирует le10sport.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" продолжают держать 29-летнего аргентинца в поле своего зрения. Однако к вопросу его возможного приобретения каталонский гранд планирует вернуться не раньше лета следующего года.

Напомним, зимой "Барселона" не будет приобретать игрока в центр обороны. | soccernews.ru