"Барселона" не ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене Гризманна на Дибалу

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"Барселона" не ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене Гризманна на ДибалуФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" не заинтересована в обмене Антуана Гризманна на форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

По информации Романо, источники и в стане каталонского и в стане туринского клубов отрицают, что стороны вели переговоры об обмене.

В прошедшем сезоне Серии А Дибала сыграл 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи, а Гризманн сыграв 36 матчей в чемпионате Испании забил 13 голов и сделал 7 ассистов.

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