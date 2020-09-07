"Барселона" не вела переговоров с Тьяго Алькантарой

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"Барселона" не вела переговоров с Тьяго Алькантарой

"Барселона" пока что не вела переговоров по трансферу немецкого полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в ближайшее время ситуация может измениться, так как приобрести футболиста хочет руководство каталонского клуба. Проблемой может стать тот факт, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман настаивает на покупке голландского полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

Контракт Алькантары с "Баварией" истекает летом 2021 года. Интерес к хавбеку проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

29-летний Алькантара является воспитанником "Барселону". За "Баварию" он выступает с 2013 года, провел за клуб 235 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 37 результативных передач.

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