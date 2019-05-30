"Барселона" не вела переговоры по трансферу Неймара

"Барселона" пока не планирует выкупать бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб лишь изучала вероятность возможного трансфера. Проблемой могут быть сложные переговоры с ПСЖ, который не хочет расстаться с футболистом. Кроме того, "Барселоне" нужно продать нескольких игроков, чтобы осилить трансфер Неймара. Также бразильцу придется пойти на понижение зарплаты, если он хочет вернуться в "Барселону".

В завершившемся сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 матча и отдал 13 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действителен до лета 2022 года.

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