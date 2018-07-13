"Барселона" не взяла Гомеша на предсезонный сбор

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"Барселона" не взяла Гомеша на предсезонный сбор

Португальский полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш не включен в число футболистов, которые отправились на предсезонный сбор в США, сообщает sport.es.

По сведениям издания, тренерский штаб каталонского клуба не рассчитывает на футболиста и он выставлен на трансфер.

"Барселона" надеется получить за португальца 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне 24-летний Гомеш провел за "Барселону" 31 матч и отдал 1 голевой пас.

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