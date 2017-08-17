"Барселона" не забила в "Эль Класико" впервые с 2011 года

"Барселона" проиграла мадридскому "Реалу" со счётом 0:2 в ответном матче за Суперкубок Испании.

Таким образом, "сине-гранатовые" впервые с 2011 года не смогли забить в ворота королевского клуба, информирует Gracenote Live‏.

Ранее "Барселона" поражала ворота "Реала" в 24 матчах подряд. | http://soccernews.ru