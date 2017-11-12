"Барселона" не заинтересована в Обамеянге

Каталонская "Барселона" не заинтересована в подписании форварда дортмундской "Боруссии" Пьере-Эмерике Обамеянге.

Так, издание El Mundo Deportivo опровергло информацию о том, что 28-летний нападающий "шмелей" может стать игроком "сине-гранатовых". На данном этапе "Барса" не рассматривает габонца в качестве кандидата для усиления своего состава.

Напомним, "Барселона" интересуется хавбеком "Лацио". | soccernews.ru