"Барселона" не заинтересована в Обамеянге

Теги барселонапьер-эмерик обамеянгборуссия дортмунд

"Барселона" не заинтересована в ОбамеянгеКаталонская "Барселона" не заинтересована в подписании форварда дортмундской "Боруссии" Пьере-Эмерике Обамеянге.

Так, издание El Mundo Deportivo опровергло информацию о том, что 28-летний нападающий "шмелей" может стать игроком "сине-гранатовых". На данном этапе "Барса" не рассматривает габонца в качестве кандидата для усиления своего состава.

Напомним, "Барселона" интересуется хавбеком "Лацио". | soccernews.ru

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