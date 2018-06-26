"Барселона" не заинтересована в подписании Аспаса

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"Барселона" не заинтересована в подписании АспасаКаталонская "Барселона" не заинтересована в подписании форварда виговской "Сельты" Яго Аспаса, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, несмотря на срыв трансфера нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, "сине-гранатовые" не будут участвовать в гонке за одного из лучших бомбардиров Ла Лиги последних двух лет.

В завершившемся сезоне Аспас забил 23 мяча и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Сельту".

Напомним, также "Барселона" не заинтересована в подписании Пьянича. | soccernews.ru

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