"Барселона" не заинтересована в подписании Аспаса

Каталонская "Барселона" не заинтересована в подписании форварда виговской "Сельты" Яго Аспаса, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, несмотря на срыв трансфера нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, "сине-гранатовые" не будут участвовать в гонке за одного из лучших бомбардиров Ла Лиги последних двух лет.

В завершившемся сезоне Аспас забил 23 мяча и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Сельту".

Напомним, также "Барселона" не заинтересована в подписании Пьянича. | soccernews.ru