"Барселона" не заинтересована в подписании Бельерина

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"Барселона" не заинтересована в подписании БельеринаКаталонская "Барселона" не заинтересована в подписании защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина, попытки приобрести которого она предпринимала прошлым летом.

Как информирует El Mundo Deportivo, 22-летний бек "канониров" ввиду своего конфликта с главным тренером своей команды Арсеном Венгером выразил желание по окончанию текущего сезона перебраться на "Камп Ноу". Однако в стане "сине-гранатовых" исключили возможность этого трансфера, так как клуб утратил интерес к своему воспитаннику.

Напомним, "Барселона" надеется подписать Алабу до старта Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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