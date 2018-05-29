"Барселона" не заинтересована в подписании Доннаруммы

Теги джанлуиджи доннаруммамиланбарселона

"Барселона" не заинтересована в подписании ДоннаруммыКаталонская "Барселона" не заинтересована в подписании голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

Об этом, как информирует fichajes.com, сообщил трансферный консультант "сине-гранатовых" Ариедо Брайда. В частности, он заявил: "Интересуется ли "Барселона" Доннаруммой? Абсолютно нет, у нас есть два великих вратаря, и мы довольны ими... Мы не заинтересованы в подписании новых вратарей".

Напомним, Донарумма отклонил предложение "Ливерпуля". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов