"Барселона" не заинтересована в подписании Доннаруммы

Каталонская "Барселона" не заинтересована в подписании голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

Об этом, как информирует fichajes.com, сообщил трансферный консультант "сине-гранатовых" Ариедо Брайда. В частности, он заявил: "Интересуется ли "Барселона" Доннаруммой? Абсолютно нет, у нас есть два великих вратаря, и мы довольны ими... Мы не заинтересованы в подписании новых вратарей ".

Напомним, Донарумма отклонил предложение "Ливерпуля". | soccernews.ru