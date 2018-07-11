"Барселона" не заинтересована в подписании Канте

Каталонская "Барселона" не заинтересована в подписании полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте.

Об этом, как информирует AS, сообщил источник, близкий к "сине-гранатовым". В частности, он сообщил: " Он - очень хорош, он мог бы дать нам многое, но он продолжит карьеру в "Реале" или ПСЖ. Мы не будем участвовать в гонке за ним ".

Напомним, ключевой хавбек ПСЖ согласовал контракт с "Барселоной". | soccernews.ru