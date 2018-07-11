"Барселона" не заинтересована в подписании Канте

Теги барселоначелсин'голо канте

"Барселона" не заинтересована в подписании КантеКаталонская "Барселона" не заинтересована в подписании полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте.

Об этом, как информирует AS, сообщил источник, близкий к "сине-гранатовым". В частности, он сообщил: "Он - очень хорош, он мог бы дать нам многое, но он продолжит карьеру в "Реале" или ПСЖ. Мы не будем участвовать в гонке за ним".

Напомним, ключевой хавбек ПСЖ согласовал контракт с "Барселоной". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов