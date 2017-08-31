"Барселона" не заинтересована в подписании Махреза

Каталонская "Барселона" не заинтересована в подписании вингера английского "Лестера" Рияда Махреза, информирует ESPN FC.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" не рассматривали возможности приобретения 26-летнего футболиста "лис". Каталонский гранд до последнего момента рассчитывает таки заполучить полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Напомним, ранее появилась информация, что на Махреза претендуют три клуба. | soccernews.ru