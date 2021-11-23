"Барселона" не заинтересована в подписании полузащитника, зато рассматривает защитника "Челси"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" не планирует подписывать полузащитника.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, последнее, что сейчас надо "Барселоне" - подписание нового полузащитника.

По информации источника, никаких переговоров насчет испанского хавбека "Ливерпуля" Тьяго не было.

В то же время Романо сообщает, что защитник "Челси" Андреас Кристенсен является реальным вариантом для каталонского клуба. Контракт датского футболиста с "синими" истекает в конце нынешнего сезона.

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