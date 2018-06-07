"Барселона" не заинтересована в подписании Салаха, Лемара и Пьянича

Каталонская "Барселона" не заинтересована в подписании лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, вингера "Монако" Тома Лемара и полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, ни один из этих игроков не входит в трансферные планы "сине-гранатовых" на ближайшее лето.

Напомним, "Барселона" поставила ультиматум Гризманну. | soccernews.ru