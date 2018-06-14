"Барселона" не заинтересована в подписании Тьяго Алькантары

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"Барселона" не заинтересована в подписании Тьяго АлькантарыКаталонская "Барселона" не заинтересована в подписании полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" имеют другие приоритеты для укрепления своей середины поля. В частности, каталонский гранд работает над трансферами Артура из "Гремио" и Френки де Йонга из амстердамского "Аякса".

Напомним, у "Барселоны" нет плана "Б" на случай срыва трансфера Гризманна. | soccernews.ru

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