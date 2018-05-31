"Барселона" не заинтересована в Пьяниче

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет приобрести хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Однако Todomercadoweb опровергает эти слухи. По информации ресурса, это происки агента футболиста, который таким образом, пытается повысить трансферную стоимость игрока.

Напомним, что по слухам, кроме "Барселоны" на Пьянича претендуют "Реал" и "Манчестер Сити".

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