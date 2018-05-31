"Барселона" не заинтересована в Пьяниче
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет приобрести хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Однако Todomercadoweb опровергает эти слухи. По информации ресурса, это происки агента футболиста, который таким образом, пытается повысить трансферную стоимость игрока.
Напомним, что по слухам, кроме "Барселоны" на Пьянича претендуют "Реал" и "Манчестер Сити".
Читайте также: "Ювентус" определился с трансферной стоимостью Пьянича. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21