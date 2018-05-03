"Барселона" не заинтересована в возвращении Тьяго Алькантары

Теги барселонабавария мюнхентьяго алькантара

"Барселона" не заинтересована в возвращении Тьяго АлькантарыКаталонская "Барселона" не заинтересована в возвращении полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

Как информирует Le 10 Sport, руководство "сине-гранатовых" не рассматривает вариант с приобретением 27-летнего хавбека чемпионов Германии, несмотря на то, что тот ранее выразил желание снова играть на "Камп Ноу".

Алькантара является воспитанником "Барселоны". За первую команду каталонского гранда в период с 2008-го по 2013-й годы он забил 11 мячей и сделал 20 результативных передач в 100 матчах.

Напомним, "Барселона" поспорит с "Реалом" за хавбека "Бетиса". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 32 81
2 Шальке 32 57
3 Боруссия Дортмунд 32 55
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 32 51
6 РБ Лейпциг 32 47
7 Айнтрахт Франкфурт 32 46
8 Штутгарт 32 45
9 Боруссия Менхенгладбах 32 44
10 Герта 32 43
11 Аугсбург 32 41
12 Вердер Бремен 32 38
13 Ганновер 96 32 36
14 Майнц 05 32 33
15 Фрайбург 32 33
16 Вольфсбург 32 30
17 Гамбург 32 28
18 Кельн 32 22
Полная таблица

топ-5 тегов