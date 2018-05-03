"Барселона" не заинтересована в возвращении Тьяго Алькантары

Каталонская "Барселона" не заинтересована в возвращении полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

Как информирует Le 10 Sport, руководство "сине-гранатовых" не рассматривает вариант с приобретением 27-летнего хавбека чемпионов Германии, несмотря на то, что тот ранее выразил желание снова играть на "Камп Ноу".

Алькантара является воспитанником "Барселоны". За первую команду каталонского гранда в период с 2008-го по 2013-й годы он забил 11 мячей и сделал 20 результативных передач в 100 матчах.

Напомним, "Барселона" поспорит с "Реалом" за хавбека "Бетиса". | soccernews.ru