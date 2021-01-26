"Барселона" не заплатила зарплату игрокам за декабрь

"Барселона" испытывает финансовые трудности и не может вовремя платить зарплату игрокам. По информации cope.es, каталонцы не смогли полностью погасить задолженность перед футболистами а декабрь.

Руководство клуба уверило, что погасит задолженность в феврале.

По контрактам игроки получает зарплату двумя траншами — в июне и в декабре. В этот раз члены команды не получили того, что им причитается, даже с учетом сокращение зарплаты, на которое ранее они согласились.



Футболисты не получат и бонусов по окончании сезона. По просьбе клуба они от них отказались.