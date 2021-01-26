"Барселона" не заплатила зарплату игрокам за декабрь
"Барселона" испытывает финансовые трудности и не может вовремя платить зарплату игрокам. По информации cope.es, каталонцы не смогли полностью погасить задолженность перед футболистами а декабрь.
Руководство клуба уверило, что погасит задолженность в феврале.
По контрактам игроки получает зарплату двумя траншами — в июне и в декабре. В этот раз члены команды не получили того, что им причитается, даже с учетом сокращение зарплаты, на которое ранее они согласились.
Футболисты не получат и бонусов по окончании сезона. По просьбе клуба они от них отказались.
Читать по теме: "Барселона" назвала размер клубного долга. Он превысил миллиард евро | http://soccernews.ru
главное
-
Абрамович из-за увольнения тренеров в "Челси" потерял около 110 млн евро
-
Mundo Deportivo: "Месси вместе с семьей начал учить французский язык"
-
"Арсенал" просит перенести выездную встречу против "Бенфики" на нейтральное поле
-
Журналист Дэвид Орнштейн: "Тухель подпишет контракт с "Челси" на 1,5 года"
-
Названа символическая сборная текущего сезона Серии А. Роналду, Муриэль, Лукаку и Тео Эрнандес — в составе
Лента новостей
-
У Гаттузо есть десять дней на улучшение результатов "Наполи"
-
Анчелотти хочет вывести "Эвертон" в Лигу чемпионов
-
Абрамович из-за увольнения тренеров в "Челси" потерял около 110 млн евро
-
"Беневенто" согласовал контракт с Гайчем. Тренер заинтересован в игроке
-
Соболев забыл паспорт в пустыне
-
"Барселона" не заплатила зарплату игрокам за декабрь
-
Головин - о прозвище "Царь": "Это просто шутка"
-
Карпин подшутил над Байрамяном: "Нулевой футболист" (видео)
-
22-летний футболист покинул "Спартак" сыграв за 4 года 33 минуты
-
1
Mundo Deportivo: "Месси вместе с семьей начал учить французский язык"
-
Конте получил дисквалификацию на два матча
-
"Арсенал" просит перенести выездную встречу против "Бенфики" на нейтральное поле
-
"Зенит" вошел в топ-15 клубов Европы по доходам в рейтинге Deloitte.
-
На второй сбор "Динамо" в Турции отправились 28 игроков
-
Ребров показал фото из известного ресторана: "Кто мы? Мясо"
-
Журналист Дэвид Орнштейн: "Тухель подпишет контракт с "Челси" на 1,5 года"
-
Алехандро Гомес с агентом вылетел в Севилью
-
Станислав Черчесов и тренерский штаб сборной России сделали прививку от коронавируса
-
Названа символическая сборная текущего сезона Серии А. Роналду, Муриэль, Лукаку и Тео Эрнандес — в составе
-
"Барселона" показала самый высокий доход за сезон 2019/2020. Клубов АПЛ нет в тройке лидеров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14