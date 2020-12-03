"Барселона" не заплатит игрокам за январь

Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс сделал заявление о финансах клуба.

Несколько дней назад каталонцы объявили о договоренности с футболистами по поводу очередного снижении зарплат. Благодаря этому "Барселона" сможет сэкономить около 122 млн евро.



"Новый президент может это изменить. Сейчас такая ситуация, что мы не в состоянии выплатить зарплаты за январь.



Они смогут без проблем разобраться с этим. Мы являемся консультативным органом и не имеем полномочий для принятия решений. Я не был рад увеличению долга и зарплатной ведомости, но никто не мог предсказать появление коронавируса.



Эта ситуация волнует нас, но мы полны надежды. Игроки не получат зарплату в январе. Она была отложена в том же порядке, что и другие выплаты. Например, бонусы за победы в турнирах", – сказал Тускетс в интервью Marca.



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