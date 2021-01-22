"Барселона" недовольна публичным интересом ПСЖ к Месси

"Барселона" отреагировала на слова наставника ПСЖ Маурисио Почеттино и спортивного директора Леонардо касательно интереса к Лионелю Месси.

По сведениям Diario Sport, руководство каталонцев недовольно, что официальные лица парижан публично обсуждают возможный трансфер капитана "Барсы".

Напомним, что контракт Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года, поэтому с 1 января аргентинец может вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне на счету Месси 14 голов и 4 ассиста в 22 матчах.

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