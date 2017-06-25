"Барселона" недовольна работой своей селекционной службы

Руководство каталонской "Барселоны" осталось недовольно работой клуба на летнем трансферном рынке, информирует испанская пресса.

Сообщается, что спортивному директору "сине-гранатовых" Роберту Фернандесу уже был послан предупреждающий сигнал об отсутствии результата в работе селекционной службы. Учитывая, что клубу до сих пор не удалось подписать ни одной из трансферных целей, "Барса" может принять решение расстаться с Фернандесом.

Напомним, Паулиньо высказался об интересе "Барселоны". | soccernews.ru