"Барселона" недовольна работой своей селекционной службы

Теги барселонароберт фернандес

"Барселона" недовольна работой своей селекционной службыРуководство каталонской "Барселоны" осталось недовольно работой клуба на летнем трансферном рынке, информирует испанская пресса.

Сообщается, что спортивному директору "сине-гранатовых" Роберту Фернандесу уже был послан предупреждающий сигнал об отсутствии результата в работе селекционной службы. Учитывая, что клубу до сих пор не удалось подписать ни одной из трансферных целей, "Барса" может принять решение расстаться с Фернандесом.

Напомним, Паулиньо высказался об интересе "Барселоны". | soccernews.ru

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