"Барселона" недовольна внефутбольной жизнью Пике

Теги жерар пикебарселона

"Барселона" недовольна внефутбольной жизнью ПикеВ каталонской "Барселоне" растет недовольство из-за внефутбольной жизни своего защитника Жерара Пике, информирует испанская пресса.

Сообщается, что не лучшую игровую форму 30-летнего бека в клубе связывают с его частыми ночными походами в ночные клубы и азартными играми в казино. При этом действия Пике не только негативно отражаются на его выступлениях на футбольном поле, но и на всей репутации "Барсы".

Напомним, "Барселона" опубликовала информацию по травме Умтити. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 13 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Малага 14 8
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов