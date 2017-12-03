"Барселона" недовольна внефутбольной жизнью Пике

В каталонской "Барселоне" растет недовольство из-за внефутбольной жизни своего защитника Жерара Пике, информирует испанская пресса.

Сообщается, что не лучшую игровую форму 30-летнего бека в клубе связывают с его частыми ночными походами в ночные клубы и азартными играми в казино. При этом действия Пике не только негативно отражаются на его выступлениях на футбольном поле, но и на всей репутации "Барсы".

Напомним, "Барселона" опубликовала информацию по травме Умтити. | soccernews.ru