"Барселона" необычным образом сэкономила на матче с "Уэской"

"Барселона" сумела сэкономить 30 тысяч евро на матче 17-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0), сообщает Onze TV.

По сведениям источника, каталонский клуб отправился в Уэске на автобусе, а не на самолете. Дело в том, что время пути на самолете и автобусе из Барселоны до Уэски примерно одинаково.

Ранее сообщалось, что у "Барселоны" большие финансовые сложности. В связи с этим клубу пришлось попросить футболистов пойти на снижение зарплаты.

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