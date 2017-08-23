"Барселона": "Ни одно из трех условий, предусматривающих выплату бонуса Неймару, не было выполнено"

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"Барселона": "Ни одно из трех условий, предусматривающих выплату бонуса Неймару, не было выполнено"Каталонская "Барселона" объяснила свою позицию по ситуации с судебным иском клуба, поданным против бывшего игрока команды Неймара.

"Было три условия: игрок не должен договариваться о своем уходе из клуба в течение месяца до того, как бонус должен будет выплачен; игрок должен продемонстрировать свое желание выполнять свой контракт; наконец, клуб не будет выплачивать бонус до 1-го сентября, когда будет закрыто трансферное окно.

Теперь, когда мы знаем, что ни одно из этих трех условий не было выполнено, мы не будем выплачивать этот бонус", - цитирует представителя "Барсы" Жозепа Вивеса Yahoo Sports.

Напомним, Неймар подаст встречный иск на "Барселону". | soccernews.ru

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