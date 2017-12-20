"Барселона": "Никаких переговоров с Гризманном не было"

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"Барселона": "Никаких переговоров с Гризманном не было"

Представители "Барселоны" опровергли информацию о переговорах с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает Marca.

"Мы не вели переговоры ни с одним футболистом. Поэтому, очевидно, что мы не нарушали никаких правил", – сказал один из руководителей каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" пожаловался в ФИФА на "Барселону" за ведение переговоров с Гризманном без разрешения клуба.

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