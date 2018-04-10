"Барселона" никогда не побеждала "Рому" на ее поле

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"Барселона" никогда не побеждала "Рому" на ее поле

В ответном матча 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" в гостях сыграет с "Ромой".

Стоит отметить, что каталонский клуб еще никогда не побежал римлян на их поле.

В 2002 году "Рома" была сильнее со счетом 3:0, а в 2015 году команды сыграли вничью - 1:1.

Стоит отметить, что в первом матче "Барселона" победила дома - 3:0.

Матч "Рома" - "Барселона" состоится сегодня, 10 апреля и начнется в 21:45 мск.

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