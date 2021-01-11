"Барселона" - об 11-летии первого "Золотого мяча" Месси: "Всё ещё лучший"
Пресс-служба "Барселоны" посвятила пост 11-летию со дня первого вручения "Золотого мяча" Лионелю Месси.
Напомним, что это произошло в начале 2010-го - аргентинца наградили по итогам 2009 года.
"11 января 2010 года - лучший. 11 января 2021-го - всё ещё лучший", - говорится в публикации "сине-гранатовых".
Jan 11, 2010: The Best— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2021
Jan 11, 2021: Still The Best pic.twitter.com/S9aGTSnpie
В текущем сезоне 33-летний Месси забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче. Он выигрывал "Золотой мяч" 6 раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14