"Барселона" - об 11-летии первого "Золотого мяча" Месси: "Всё ещё лучший"

Пресс-служба "Барселоны" посвятила пост 11-летию со дня первого вручения "Золотого мяча" Лионелю Месси.

Напомним, что это произошло в начале 2010-го - аргентинца наградили по итогам 2009 года.

"11 января 2010 года - лучший. 11 января 2021-го - всё ещё лучший", - говорится в публикации "сине-гранатовых".

Jan 11, 2010: The Best

Jan 11, 2021: Still The Best pic.twitter.com/S9aGTSnpie