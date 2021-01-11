"Барселона" - об 11-летии первого "Золотого мяча" Месси: "Всё ещё лучший"

Теги барселоналионель мессизолотой мяч

"Барселона" - об 11-летии первого "Золотого мяча" Месси: "Всё ещё лучший"

Пресс-служба "Барселоны" посвятила пост 11-летию со дня первого вручения "Золотого мяча" Лионелю Месси.

Напомним, что это произошло в начале 2010-го - аргентинца наградили по итогам 2009 года.

"11 января 2010 года - лучший. 11 января 2021-го - всё ещё лучший", - говорится в публикации "сине-гранатовых".

В текущем сезоне 33-летний Месси забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче. Он выигрывал "Золотой мяч" 6 раз.

Не пропустите: Иньеста опубликовал архивное фото с Хави и Месси с "Золотым мячом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду покорился очередной рекорд

Роналду покорился очередной рекорд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов