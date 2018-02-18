"Барселона" обеспокоена интересом китайского гранда к Иньесте

Каталонская "Барселона" обеспокоена интересом китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" к своему капитану Андресу Иньесте.

Как информирует испанская пресса, в стане "сине-гранатовых" всерьез обеспокоены тем, что 33-летний полузащитник может принять щедрое предложение из Азии и уйти из команды посреди сезона. В клубе рассчитывают, что ветеран не будет менять клубную прописку минимум до ближайшего лета.

Напомним, Вальверде прокомментировал информацию о возможном переезде Иньесты в Китай. | soccernews.ru