"Барселона" обеспокоена интересом китайского гранда к Иньесте

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"Барселона" обеспокоена интересом китайского гранда к ИньестеКаталонская "Барселона" обеспокоена интересом китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" к своему капитану Андресу Иньесте.

Как информирует испанская пресса, в стане "сине-гранатовых" всерьез обеспокоены тем, что 33-летний полузащитник может принять щедрое предложение из Азии и уйти из команды посреди сезона. В клубе рассчитывают, что ветеран не будет менять клубную прописку минимум до ближайшего лета.

Напомним, Вальверде прокомментировал информацию о возможном переезде Иньесты в Китай. | soccernews.ru

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