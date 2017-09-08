"Барселона" обеспокоена ситуацией с Рафиньей

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"Барселона" обеспокоена ситуацией с РафиньейКаталонская "Барселона" обеспокоена сложившейся ситуацией со своим полузащитником Рафиньей Алькантарой, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, восстановление 24-летнего хавбека от полученной еще в прошлом сезоне травмы несколько затягивается. Обеспокоенность у клуба вызвал не только этот факт, но и то, что футболист отказался от услуг клубных врачей "сине-гранатовых", сделав ставку на авторитетного специалиста Рамона Кугата, что пока не дало особого результата.

Напомним, Туран останется в "Барселоне". | soccernews.ru

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