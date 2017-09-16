"Барселона" обнародовала официальное сообщение по травме Дембеле

Каталонская "Барселона" в своем твиттере обнародовала официальное сообщение по травме своего вингера Усмана Дембеле, которую он получил в сегодняшнем матче против "Хетафе".

"Усман Дембеле получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Чтобы определить степень серьезности травмы, футболист пройдет необходимое дополнительное медицинское обследование", - сказано в сообщении "сине-гранатовых".

Напомним, Паулиньо высказался о победе "Барселоны" над "Хетафе". | soccernews.ru