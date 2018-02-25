"Барселона" обнародовала официальную информацию по травме Семеду
Каталонская "Барселона" обнародовала официальную информацию по травме своего защитника Нелсона Семеду.
"Медицинский штаб клуба подтвердил, что игрок первой команды Нелсон Семеду получил травму левого подколенного сухожилия. Дальнейшее тестирование показало, что он вылетел из строя примерно на пять недель", - сказано в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, ранее предполагалось, что Семеду пропустит 6-7 недель. | soccernews.ru
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|Валенсия
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|Вильярреал
|25
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|Севилья
|25
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|25
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|Эйбар
|25
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|Жирона
|25
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|Хетафе
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|Бетис
|24
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|Атлетик Бильбао
|25
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|13
|Леганес
|25
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|Реал Сосьедад
|25
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|Алавес
|25
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|Леванте
|24
|20
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|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
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