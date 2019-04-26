"Барселона" обнародовала заявку на матч 35-го тура Ла Лиги с "Леванте"
Тренерский штаб "Барселоны" в своём твиттере огласил список игроков, заявленных на матч 35-го тура испанской Примеры с "Леванте".
Вратари: тер Штеген, Силлессен.
Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Мурильо, Альба, Юмтити, Вермален.
Полузащитники: Ракитич, С. Бускетс, Коутиньо, Артур, Роберто, Аленья, Видаль.
Нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Боатенг.
Встреча "Барселона" - "Леванте" пройдет завтра, 27 апреля, на "Камп Ноу". Начало - в 21:45 мск. В случае победы сине-гранатовые за три тура до окончания первенства Испании выиграют чемпионский титул.
Не пропустите: "Ювентус" может купить игрока "Атлетико" за 25 миллионов евро| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
"Ливерпуль" набрал рекордное количество очков за сезон в АПЛ
-
Алиссон отстоял 20 "сухих" матчей за "Ливерпуль" и повторил рекорд клуба
-
"Зенит" оштрафовали на 10 тысяч из-за вандализма
-
Салах и Мане помогли "Ливерпулю" разгромить "Хаддерсфилд"
-
"Лион" в гостевом матче обыграл "Бордо"
-
"Барселона" обнародовала заявку на матч 35-го тура Ла Лиги с "Леванте"
-
"Байер" в гостевом матче разгромил "Аугсбург"
-
"Мец" вернулся в Лигу 1
-
Салах вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ
-
Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ
-
Неймар: "Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион"
-
Уткин: "У Кононова в "Спартаке" получиться не могло"
-
"Торпедо" представило концепцию нового стадиона
-
Канте может пропустить матч с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы
-
ПСЖ обжалует наказание Неймара
-
Тухель: "Я - тренер Неймара, а не его отец, полицейский или детектив"
-
Канделаки прокомментировала уход Измайлова из "Спартака"
-
Почеттино: "То, что у "Аякса" больше времени на отдых, - нечестно"
-
"Челси" и "Порту" встретятся в финале юношеской Лиги чемпионов
-
"Ювентус" может купить игрока "Атлетико" за 25 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28