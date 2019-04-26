"Барселона" обнародовала заявку на матч 35-го тура Ла Лиги с "Леванте"

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"Барселона" обнародовала заявку на матч 35-го тура Ла Лиги с "Леванте"

Тренерский штаб "Барселоны" в своём твиттере огласил список игроков, заявленных на матч 35-го тура испанской Примеры с "Леванте"

Вратари: тер Штеген, Силлессен.

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Мурильо, Альба, Юмтити, Вермален.

Полузащитники: Ракитич, С. Бускетс, Коутиньо, Артур, Роберто, Аленья, Видаль.

Нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Малком, Боатенг.

Встреча "Барселона" - "Леванте" пройдет завтра, 27 апреля, на "Камп Ноу". Начало - в 21:45 мск. В случае победы сине-гранатовые за три тура до окончания первенства Испании выиграют чемпионский титул. 

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