"Барселона" обнародовала заявку на матч с "Сельтой": Бускетс, Пике и Иньеста не сыграют

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"Барселона" обнародовала заявку на матч с "Сельтой": Бускетс, Пике и Иньеста не сыграютКаталонская "Барселона" обнародовала свою заявку на сегодняшний матч Ла Лиги против "Сельты" из Виго.

Вратари: тер Штеген, Силлессен.

Защитники: Семеду, Альба, Динь, Роберто, Умтити, Мина, Вермален.

Полузащитники: Д. Суарес, Коутиньо, Паулиньо, Гомеш, Видаль.

Нападающие: Л. Суарес, Месси, Дембеле, Алькасер.

Не пропустите: превью к матчу "Сельта" - "Барселона". | soccernews.ru

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