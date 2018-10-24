"Барселона" обновила рекорд Лиги Чемпионов по количеству игроков, забивавших в турнире за одну команду

7 Теги барселонаинтер миланрафинья алькантара

"Барселона" обновила рекорд Лиги Чемпионов по количеству игроков, забивавших в турнире за одну командуКаталонская "Барселона" обновила рекорд Лиги Чемпионов по количеству игроков, забивавших в турнире за одну команду.

Так, полузащитник "сине-гранатовых" Рафинья Алькантара, открывший счет в сегодняшней игре против миланского "Интера", стал 78-м футболистом, который отличился результативным ударом за клуб в поединках самого престижного клубного европейского турнира. Этот результат является лучшим в истории ЛЧ.

Напомним,  Месси с семьей на "Камп Ноу" следит за матчем "Барселона" - "Интер". | soccernews.ru

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Комментарии

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Вахтанг

всех долбоебов местных ебал

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Вахтанг

Чёт хуйню пишу,всмысле меня ебали

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Вахтанг

А мне насрать я ДЫРЯВЫЙ

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Фанат РМ

Да то,что ты ДЫРЯВЫЙ все знают давно,было б честно чем гордиться,ей Богу

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Вахтанг

мать твою ебал поперек твоей спины бросил и выебал

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РМ

Ты заебал уже тут всех дырочник,съебись уже кудато подальше

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Вахтанг

ты шлюха это твой дружлк под моим именем пишет, твой любовник наверно ты шайтан

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