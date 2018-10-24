Каталонская "Барселона" обновила рекорд Лиги Чемпионов по количеству игроков, забивавших в турнире за одну команду.

Так, полузащитник "сине-гранатовых" Рафинья Алькантара, открывший счет в сегодняшней игре против миланского "Интера", стал 78-м футболистом, который отличился результативным ударом за клуб в поединках самого престижного клубного европейского турнира. Этот результат является лучшим в истории ЛЧ.

Напомним, Месси с семьей на "Камп Ноу" следит за матчем "Барселона" - "Интер". | soccernews.ru