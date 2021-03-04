"Барселона" обновила собственный рекорд в Кубке Испании

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"Барселона" обновила собственный рекорд в Кубке Испании

"Барселона" пробилась в финал Кубка Испании в 42-й раз в истории, разгромив "Севилью" со счётом 3:0.

Ни одна другая команда не становилась чаще финалистом турнира, чем "сине-гранатовые".

Мадридский "Реал" выходил в финал Кубка 39 раз, "Атлетик" из Бильбао - 37. Это ближайшие преследователи каталонцев.

"Барселона" в 41 кубковом финале одержала 30 побед и потерпела 11 поражений.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой кот Бадр!

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1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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