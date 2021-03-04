"Барселона" обновила собственный рекорд в Кубке Испании

"Барселона" пробилась в финал Кубка Испании в 42-й раз в истории, разгромив "Севилью" со счётом 3:0.

Ни одна другая команда не становилась чаще финалистом турнира, чем "сине-гранатовые".

Мадридский "Реал" выходил в финал Кубка 39 раз, "Атлетик" из Бильбао - 37. Это ближайшие преследователи каталонцев.

"Барселона" в 41 кубковом финале одержала 30 побед и потерпела 11 поражений.

Не пропустите: Лапорта рассказал, при каком условии Месси покинет "Барселону". | http://soccernews.ru