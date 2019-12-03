"Барселона" обошла "Реал" по числу "Золотых мячей", которые завоевали игроки клуба

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"Барселона" обошла "Реал" по числу "Золотых мячей", которые завоевали игроки клуба

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту в мире по итогам года.

Данная награда стала 12-й для футболистов каталонского клуба. "Барселона" опередила "Реал" по числу "Золотых мячей", которые завоевали игроки клуба.

Ранее у "Барселоны", кроме Месси, "Золотой мяч" получали: Луис Суарес (1960), Йохан Круифф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005).

В составе "Реала" награду выигрывали: Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017), Лука Модрич (2018).

Ближайшими преследователями испанских клубов являются "Милан" и "Ювентус" (по 8 "Золотых мячей").

Не пропустите: Футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Все равно 2 позорные команды.Коррупция правит миром!И евреи

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