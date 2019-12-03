"Барселона" обошла "Реал" по числу "Золотых мячей", которые завоевали игроки клуба
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту в мире по итогам года.
Данная награда стала 12-й для футболистов каталонского клуба. "Барселона" опередила "Реал" по числу "Золотых мячей", которые завоевали игроки клуба.
Ранее у "Барселоны", кроме Месси, "Золотой мяч" получали: Луис Суарес (1960), Йохан Круифф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005).
В составе "Реала" награду выигрывали: Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017), Лука Модрич (2018).
Ближайшими преследователями испанских клубов являются "Милан" и "Ювентус" (по 8 "Золотых мячей").
Не пропустите: Футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Результаты "Золотого мяча"-2019: полный список
-
Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч"
-
Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"
-
France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"
-
Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 декабря
-
Роналду не попал в топ-2 "Золотого мяча" впервые за последние девять лет
-
В "Ювентусе" отреагировали на вручение "Золотого мяча" Месси
-
1
Президент "Барселоны" высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
-
1
Мане нацелился на завоевание "Золотого мяча" в 2020 году
-
"Кальяри" одержал феерическую победу над "Сампдорией". Команды забили 7 голов на двоих
-
1
"Барселона" обошла "Реал" по числу "Золотых мячей", которые завоевали игроки клуба
-
Дети Месси трогательно отпраздновали "Золотой мяч" Лионеля
-
1
Агент Роналду высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
-
1
Месси сделал заявление после завоевания "Золотого мяча"
-
1
Ван Дейк прокомментировал вручение "Золотого мяча" Месси
-
1
Футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд
-
2
Результаты "Золотого мяча"-2019: полный список
-
Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч"
-
Ван Дейк подшутил над Роналду, который не приехал на вручение "Золотого мяча"
-
15
Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"
-
Названа лучшая футболистка мира в 2019 году
-
France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"
-
Алиссон - лучший вратарь 2019 года
-
1
Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6