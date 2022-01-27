"Барселона" обратилась в прокуратуру по поводу деятельности Бартомеу

Фото твиттер Off_Side

"Барселона" анонсировала публикацию отчёта по итогам проверки работы Жозепа Бартомеу на посту президента клуба.

"Во вторник, 1 февраля, будут обнародованы результаты детального расследования и финансового аудита, проведённых с целью выявления возможных нарушений в управлении клубом во время предыдущего президентского правления.

Выявленные в ходе расследования факты уже включены в отчёт, направленный в прокуратуру Барселоны", - говорится в пресс-релизе "сине-гранатовых".

Бартомеу был президентом "Барсы" с января 2014 по октябрь 2020 года. В марте 2021-го должность занял Жоан Лапорта, который управляет клубом до сих пор.

Не пропустите: Линекер высказался о будущем "Барселоны". | http://soccernews.ru