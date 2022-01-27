"Барселона" обратилась в прокуратуру по поводу деятельности Бартомеу
Фото твиттер Off_Side
"Барселона" анонсировала публикацию отчёта по итогам проверки работы Жозепа Бартомеу на посту президента клуба.
"Во вторник, 1 февраля, будут обнародованы результаты детального расследования и финансового аудита, проведённых с целью выявления возможных нарушений в управлении клубом во время предыдущего президентского правления.
Выявленные в ходе расследования факты уже включены в отчёт, направленный в прокуратуру Барселоны", - говорится в пресс-релизе "сине-гранатовых".
Бартомеу был президентом "Барсы" с января 2014 по октябрь 2020 года. В марте 2021-го должность занял Жоан Лапорта, который управляет клубом до сих пор.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14