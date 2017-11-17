"Барселона" общалась с агентом Фекира относительно возможного трансфера

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"Барселона" общалась с агентом Фекира относительно возможного трансфера

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Набиль Фекиру, сообщает sport.es.

По сведениям издания, представители каталонского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом футболиста. "Барселона" рассматривает кандидатуру Фекира в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что 24-летним Фекиром также интересуются "Арсенал", "Атлетико" и "Реал".

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