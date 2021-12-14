"Барселона" обсудила с Райолой возвращение своего воспитанника из ПСЖ

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"Барселона" обсудила с Райолой возвращение своего воспитанника из ПСЖ

Фото: инстаграм Хави Симонса/Автор неизвестен

"Барселона" хочет вернуть из ПСЖ своего воспитанника голландского полузащитника Хави Симонса, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта провел встречу с Мино Райолой, который является агентом хавбека. Контракт Симонса с ПСЖ истекает летом 2022 года, поэтому он может достаться "Барселоне" бесплатно.

18-летний Симонс выступает за ПСЖ с 2019 года. Всего он провел за парижский клуб два матча. В нынешнем сезоне Хави сыграл в шести матчах Юношеской лиги УЕФА и забил три мяча.

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