Каталонская "Барселона" обсудит на клубном уровне подписание четырех игроков в текущее трансферное окно, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, этим летом приоритетами "сине-гранатовых" будут приобретения защитника "Севильи" Клемана Лангле и полузащитника "Гремио" Артура. Также в каталонском гранде рассмотрят вопрос о подписании еще одного игрока в середину поля, который смог бы усилить игру команды уже в следующем сезоне, и форварда на замену Пако Алькасеру, который может сменить клубную прописку.

Напомним, защитник "Барселоны" может продолжить карьеру в Турции. | soccernews.ru