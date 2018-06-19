"Барселона" обсудит на клубном уровне подписание четырех игроков

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"Барселона" обсудит на клубном уровне подписание четырех игроковКаталонская "Барселона" обсудит на клубном уровне подписание четырех игроков в текущее трансферное окно, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, этим летом приоритетами "сине-гранатовых" будут приобретения защитника "Севильи" Клемана Лангле и полузащитника "Гремио" Артура. Также в каталонском гранде рассмотрят вопрос о подписании еще одного игрока в середину поля, который смог бы усилить игру команды уже в следующем сезоне, и форварда на замену Пако Алькасеру, который может сменить клубную прописку.

Напомним, защитник "Барселоны" может продолжить карьеру в Турции. | soccernews.ru

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