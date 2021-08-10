"Барселона" объявила новый список капитанов команды

Фото твиттер "Барселоны"

Из-за ухода нападающего Лионеля Месси "Барселоне" пришлось изменить список капитанов команды.

Преемником аргентинца стал полузащитник Серхио Бускетс. Вице-капитанами будут Жерар Пике, Серхи Роберто и Жорди Альба.

Стоит отметить, что все четыре футболиста являются воспитанниками академии "сине-гранатовых".

Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.

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