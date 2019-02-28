"Барселона" объявила о громком решении по Альбе

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"Барселона" объявила о громком решении по Альбе
"Барселона" продлила контракт с защитником Жорди Альбой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями будет действовать до лета 2024 года. Сумма отступных по новому контракту игрока составила 500 миллионов евро.

29-летний Альба является воспитанником "Барселоны", но в 2007 году он перешел в "Валенсию". В стан каталонцев Альба вернулся летом 2012 года за 14 миллионов евро. Всего за "Барселону" он провел 282 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 54 результативные передачи. В составе "Барселоны" Альба четыре раза становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Кубок Испании, три раза Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. За сборную Испании сыграл 67 матчей и забил восемь голов. Чемпион Европы-2012. Ориентировочная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Давно пора. Комплекция Жорди позволит ему играть на ТОП уровне ещё минимум до 33-х лет!

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