"Барселона" объявила о начале продаж многоразовых защитных масок

Пресс-служба "Барселоны" объявила о старте продаж многоразовых защитных масок.

Стоимость изделия составляет 18 евро. Его можно постирать до 40 раз. Маски выполнены в цветах каталонского клуба. Доступны три варианта дизайна.

Маски продаются в официальном интернет-магазине "Барселоны".

Напомним, что чемпионат Испании в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. "Барселона" занимает первое место, набрав 57 очков. "Реал" находится на второй позиции с 55 очками.

Не пропустите: "Барселону" может покинуть один из лидеров команды. | http://soccernews.ru