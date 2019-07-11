"Барселона" объявила о переходе английского таланта
Нападающий "Вест Бромвича" Луи Барри перешел в "Барселону", сообщил официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с каталонцами трехлетний контракт и будет пока что выступать за молодежный состав.
16-летний Барри является воспитанником "Вест Бромвича". Также форвард вызывается в сборную Англии U16, за которую забил семь голов в девяти матчах.
Нынешним летом "Барселона" уже подписала полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, вратаря "Валенсии" Нето, а также защитника "Атлетико Минейро" Эмерсона.
Не пропустите: "Барселона" отреагировала на слухи о кредите на трансфер Гризманна. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тарасов назвал "заказом" информацию о требовании нового контракта с "Локомотивом" на 400 тысяч евро
-
Месси получит необычный приз по итогам Кубка Америки
-
Кононов объяснил свое решение об отмене выборов капитана "Спартака"
-
Арбитр матча "Барселона" - ПСЖ отстранен от судейства в Бундеслиге
-
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу Милинкович-Савича
-
"Барселона" объявила о переходе английского таланта
-
"Торино" отказал "Зениту" в трансфере защитника за 20 миллионов евро
-
"Зенит" представил Сантоса и Сутормина
-
Жена Наингголана объявила о страшной болезни
-
"Енисей" объявил о подписании контракта с воспитанником "Спартака"
-
1
Президент "Наполи" назвал проблемы с трансфером Хамеса
-
7
"Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром
-
"Ньюкасл" определился с новым главным тренером
-
На форме "Спартака" появится знак о трагедии 1982 года, которая произошла в "Лужниках"
-
Косиельни отказался отправиться с "Арсеналом" на предсезонный сбор
-
Стали известны требования Тарасова о "Локомотива" по не подписанному контракту
-
1
"Рома" и "Тоттенхэм" могут обменяться футболистами
-
1
"Фенербахче" ведёт переговоры о переходе полузащитника "Ювентуса"
-
ЦСКА отказался от подписания Джанаева
-
"Милан" может усилиться хавбеком ПСВ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16