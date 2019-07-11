"Барселона" объявила о переходе английского таланта

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"Барселона" объявила о переходе английского таланта

Нападающий "Вест Бромвича" Луи Барри перешел в "Барселону", сообщил официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с каталонцами трехлетний контракт и будет пока что выступать за молодежный состав.

16-летний Барри является воспитанником "Вест Бромвича". Также форвард вызывается в сборную Англии U16, за которую забил семь голов в девяти матчах.

Нынешним летом "Барселона" уже подписала полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, вратаря "Валенсии" Нето, а также защитника "Атлетико Минейро" Эмерсона.

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