"Барселона" объявила о переходе голландского таланта

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"Барселона" объявила о переходе голландского таланта

Защитник "Масстрихта" Хавьер Мбуямба перешел в "Барселону", сообщается в официальном  Twitter каталонского клуба.

Сумма трансфера составила 310 тысяч евро. В ближайшее время голландец с конголезскими корнями будет выставть за молодежную команды "Барселоны".

17-летний Мбуямба в прошлом сезоне провел за "Маастрихт" 11 матчей.

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