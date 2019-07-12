"Барселона" объявила о переходе Гризманна

2 Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

"Барселона" объявила о переходе Гризманна

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн перешел в "Барселону", сообщает официальный твиттер клуба.

Каталонский клуб заплатил за форварда полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Футболист подписал с "Барселоной" пятилетний контракт.

28-летний Гризманн является воспитанником "Реала Сосьедад". За "Атлетико" он выступал с 2014 года, провел за клуб 257 матчей во всех турнирах, в которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач. За сборную Франции сыграл 72 матча и забил 29 мячей. Победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, чемпион мира-2018. Ориентировочная стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" согласовала трансфер японского нападающего. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

chester_field
chester_field

радужному там и место

Ответить
jugulator
Пьянь

Ты все перепутал. Пальцы в задницу суют в другом клубе.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро

"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов