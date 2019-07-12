"Барселона" объявила о переходе Гризманна

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн перешел в "Барселону", сообщает официальный твиттер клуба.

Каталонский клуб заплатил за форварда полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Футболист подписал с "Барселоной" пятилетний контракт.

28-летний Гризманн является воспитанником "Реала Сосьедад". За "Атлетико" он выступал с 2014 года, провел за клуб 257 матчей во всех турнирах, в которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач. За сборную Франции сыграл 72 матча и забил 29 мячей. Победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, чемпион мира-2018. Ориентировочная стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.

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